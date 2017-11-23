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23.11.2017  16:01   

В больнице остается одна пострадавшая в ДТП на Сумской

Беременная Жанна Власенко, пострадавшая в ДТП, выписана из областной клинической больницы.


// Facebook

Об этом сообщила замглавврача по хирургической помощи Ирина Лодяная.

«Она выписалась в абсолютно удовлетворительном состоянии. Была очень рада, что она, наконец, уезжает домой. Состояние ребенка стабильное, состояние это контролировалось постоянно. Мы надеемся, что она придет к нам рожать вовремя и все будет хорошо», - рассказала Ирина Лодяная.

По ее словам, в больнице остается еще одна пострадавшая – 25-летняя жительница Кременчуга Анна Комар.

«Она остается в нейрохирургии, состояние ее стабильное. Эпителизируется небольшая поверхностная ссадина на голове. Буквально поверхностная, два на два сантиметра. Мы хотим просто уже довести до логического конца и выписать ее абсолютно здоровой. Я думаю, это будет середина следующей недели, может, вторник, может, среда», - сообщила замглавврача.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  дтп на сумской, харьков
 
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