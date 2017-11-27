Под Харьковом – новый очаг АЧС

На территории Змиевского района выявлена вспышка африканской чумы свиней среди диких кабанов.
ДНК вируса африканской чумы свиней выявлен в тушах двух диких кабанов, отстрелянных на территории охотничьих угодий (Скрипаевское и Мохначанское лесничества) ООО «Спортивный клуб охотников и рыболовов» Змиевского района.
25 ноября проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Змиевской райгосадминистрации по установлению карантина по АЧС.
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