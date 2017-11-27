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27.11.2017  11:44   

Под Харьковом – новый очаг АЧС

На территории Змиевского района выявлена ​​вспышка африканской чумы свиней среди диких кабанов.


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ДНК вируса африканской чумы свиней выявлен в тушах двух диких кабанов, отстрелянных на территории охотничьих угодий (Скрипаевское и Мохначанское лесничества) ООО «Спортивный клуб охотников и рыболовов» Змиевского района.

25 ноября проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Змиевской райгосадминистрации по установлению карантина по АЧС.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ачс, харьков
 
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