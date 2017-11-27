27.11.2017 14:06

Грипп в Харькове: статистика

Показатель порогового уровня не превышен ни Харькове, ни в области.



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В период с 20 по 26 ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболело 5968 человек, из них 3756 – дети до 17 лет.



По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 586 человек, превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области заболело 9037 человек, из них 6532 – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших 629 человек. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Изюме - 755,87, самый низкий в Первомайском районе - 70,10 на 100 тысяч населения.



Госпитализированы 192 больных, в т.ч. 135 детей до 17 лет.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 121 больного с подозрением на грипп и ОРВИ вирус гриппа А (H3N2) выявлено в одного человека (1,9%). В 37,3% больных выявлен вирус парагриппа, в 31,4% - РС-вирус и в 29,4% - аденовирус.



В аптечной сети в наличии вакцины против гриппа Джис ФЛЮ (производитель Грин Кросс Корпорейшн, Корея) Ваксигрип (производитель Санофи Пастер, Франция) и ИНФЛУЕНЗА ВАКСИН (производитель Хуалан Биолоджикал бактерин Ко., Лтд., Китай).



По состоянию на 27 ноября в области привито 6099 человек, что составляет 9,6% от количества запланированных лиц из групп риска.