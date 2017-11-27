27.11.2017 14:34

Харьковчане пришли к стоматологу, чтобы сдать кровь

В Харьковской городской стоматологической поликлинике №7 прошел День донора.



// city.kharkov.ua

В этом году донорами стали более 70 человек - врачи, медицинские сестры, админперсонал, а также пациенты поликлиники, которые откликнулись на приглашение медиков.

Как отметила заместитель главного врача поликлиники по медицинской части Вера Емченко, День донора в поликлинике проводят с 2003 года. По ее словам, временный донорский пункт организовывают в ортопедическом отделении, где работают специалисты Харьковского областного Центра службы крови.

«Мы провели уборку помещений, их стерилизацию, чтобы они соответствовали всем требованиям. Основной упор сделали на организаторскую работу в коллективе, позаботились о сладком столе для доноров, а еще информировали наших пациентов о возможности поучаствовать в этом благородном деле, привлекая внимание общественности и, в первую очередь, молодых людей к важности и актуальности донорства», - рассказала Вера Емченко.

Справка. По статистике, в переливании крови на протяжении жизни нуждается каждый третий человек на планете. При этом одна донация крови (в среднем 450 мл) может спасти жизнь трех людей. По данным ВОЗ, доноры, постоянно сдающие кровь, живут в среднем на пять лет дольше. Статус донора стимулирует более тщательно следить за состоянием своего здоровья, соблюдать здоровый образ жизни. Перед сдачей крови донор обязательно проходит бесплатное медицинское обследование. Сданная донором кровь также обследуется на наличие в ней различных вирусных и бактериальных агентов (в частности, на гепатит С и ВИЧ-инфекцию).