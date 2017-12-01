Грудной ребенок, пострадавший при пожаре, умер в больнице

Девочка, которая получила ожоги во время пожара в частном доме в Холодногорском районе, скончалась вечером 30 ноября.
Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Там сообщили, что ребенок умер от полученных ожогов около половины девятого вечера 30 ноября.
Напомним, 30 ноября в 12:35 случайный свидетель заметил дым в частном доме на двух хозяев на улице Беломорской, 28. Во время пожара доме находились трое детей: двое мальчиков 2014 и 2015 годов рождения и девочка 2017 года рождения. Родителей не было. Мальчики покинули дом самостоятельно, девочку вынес прохожий. Она получила многочисленные ожоги и была госпитализирована «скорой» в ожоговый центр Харькова. Мальчики, которые надышались ядовитым дымом, также были госпитализированы в больницу.
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