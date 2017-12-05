Вспышка гепатита под Харьковом: выявлены новые заболевшие

В пгт Андреевка Балаклейского района зарегистрировано два новых случая заболевания вирусным гепатитом А.
Один из больных - бездомный, не имеет постоянного места жительства, злоупотребляет алкоголем и не соблюдается никаких правил личной гигиены.
Второй больной имел контакт с ранее заболевшим и общался с ним по месту жительства, то есть вероятно заразился через контактно-бытовой путь передачи инфекции.
Как сообщили в центре лаюлраторных исследований, на 5 декабря зарегистрировано 29 случаев. Лабораторно диагноз подтвержден у 28 больных.
Двое продолжают лечение в инфекционном отделении балаклейской районной больницы, один лечится амбулаторно.
В новых очагах проведена заключительная дезинфекция, бактериологические, санитарно-химические и вирусологические исследования питьевой воды.
Среди населения продолжается проведение санитарно-разъяснительной работы по профилактике вирусного гепатита А.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
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