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05.12.2017  17:01   

Вспышка гепатита под Харьковом: выявлены новые заболевшие

В пгт Андреевка Балаклейского района зарегистрировано два новых случая заболевания вирусным гепатитом А.


// Facebook

Один из больных - бездомный, не имеет постоянного места жительства, злоупотребляет алкоголем и не соблюдается никаких правил личной гигиены.

Второй больной имел контакт с ранее заболевшим и общался с ним по месту жительства, то есть вероятно заразился через контактно-бытовой путь передачи инфекции.

Как сообщили в центре лаюлраторных исследований, на 5 декабря зарегистрировано 29 случаев. Лабораторно диагноз подтвержден у 28 больных.

Двое продолжают лечение в инфекционном отделении балаклейской районной больницы, один  лечится амбулаторно.

В новых очагах проведена заключительная дезинфекция, бактериологические, санитарно-химические и вирусологические исследования питьевой воды.

Среди населения продолжается проведение санитарно-разъяснительной работы по профилактике вирусного гепатита А.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  гепатит, харьков
 
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