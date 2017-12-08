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08.12.2017  10:51   

Мужчина купил на харьковском рынке вяленого леща и заразился ботулизмом

4 декабря в городе Харькове зарегистрирован случай заболевания ботулизмом.


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Пострадавший, 1979 года, употреблял вяленую рыбу (лещ), купленную у неизвестного лица на рынке «ЛОСК».

Первые симптомы заболевания появились через 15 часов после употребления продукта. Пострадавший госпитализирован в КУЗ «Областная клиническая инфекционная больница» в тяжелом состоянии, в связи с чем находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Больному введена моновалентная противоботулиническая сыворотка типов А, В, Е. состоянию на 07.12.2017 диагноз «ботулизм» подтвержден лабораторно по результатам исследований крови и остатков рыбы.

На сегодняшний день состояние больного остается тяжелым.

Специалисты напоминают, что необходимо знать, чтобы не заболеть ботулизмом, и призывают не употреблять вяленую (сушеную) рыбу, поскольку большинство случаев ботулизма, зарегистрированных в Харьковской области в текущем году и предыдущие годы, связаны с употреблением вяленой рыбы.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
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