11.12.2017 13:00

В санатории «Высоком» – массовое отравление беременных

За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины.



//health.unian.ua

На Харьковщине зафиксирована вспышка заболеваемости среди беременных женщин, отдыхавших в санатории "Высокий" .

Как сообщили УНИАН в Держпродспоживслужбе, за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины.

По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы 4 больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», другим диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».

Главным управлением Держпродспоживслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобраны для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.