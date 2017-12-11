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11.12.2017  13:00   

В санатории «Высоком» – массовое отравление беременных

За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины.


//health.unian.ua

На Харьковщине зафиксирована вспышка заболеваемости среди беременных женщин, отдыхавших в санатории "Высокий" .

Как сообщили УНИАН в Держпродспоживслужбе, за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины.

По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы 4 больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», другим диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».

Главным управлением Держпродспоживслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобраны для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Источник:   УНИАН
 Тэги:  отравление, харьков
 
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