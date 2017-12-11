В санатории «Высоком» – массовое отравление беременных

За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины.
На Харьковщине зафиксирована вспышка заболеваемости среди беременных женщин, отдыхавших в санатории "Высокий" .
Как сообщили УНИАН в Держпродспоживслужбе, за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры обратилось 22 беременные женщины.
По результатам медицинского обследования специалистами областной клинической больницы и областной клинической инфекционной больницы 4 больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», другим диагноз «острая респираторная вирусная инфекция».
Главным управлением Держпродспоживслужбы в Харьковской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Отобраны для проведения соответствующих лабораторных исследований 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: