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11.12.2017  13:28   

Грипп в Харькове: статистика

За прошлую неделю количество заболевших в городе увеличилось, в области – уменьшилось.


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В период с 4 по 10 декабря гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболело 5805 человек, что на 15 человек больше, чем на предыдущей неделе.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области за прошлую неделю заболело 8791 человек, из них 6437 составляют дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 142 человека.

Показатель заболеваемости составляет 325,23 на 100 тысяч населения и не превышает показателя эпидемического порога. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 177 больных, что составляет 2,0% от общего количества заболевших, в том числе 140 детей до 17 лет.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 122 больных с подозрением на грипп и ОРВИ вирусы гриппа не были обнаружены. В 51,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 28,9% - РС-вирус и в 20,0% - аденовирус.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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