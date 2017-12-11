Грипп в Харькове: статистика

За прошлую неделю количество заболевших в городе увеличилось, в области – уменьшилось.
В период с 4 по 10 декабря гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболело 5805 человек, что на 15 человек больше, чем на предыдущей неделе.
Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
В области за прошлую неделю заболело 8791 человек, из них 6437 составляют дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 142 человека.
Показатель заболеваемости составляет 325,23 на 100 тысяч населения и не превышает показателя эпидемического порога. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Госпитализированы 177 больных, что составляет 2,0% от общего количества заболевших, в том числе 140 детей до 17 лет.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 122 больных с подозрением на грипп и ОРВИ вирусы гриппа не были обнаружены. В 51,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 28,9% - РС-вирус и в 20,0% - аденовирус.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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