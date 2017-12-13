13.12.2017 17:26

Ситуация по бешенству на Харьковщине ухудшилась

В ноябре в области было зарегистрировано 19 случаев бешенства животных.



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Всего за 11 месяцев 2017 Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы» диагностировано 96 случаев бешенства животных: среди диких и синантропных животных диагноз подтвержден у 16 ​​лис, 9 енотовидных собак, куницы, бобра, крысы и летучей мыши, среди домашних : у 37 кошек, 20 собак, 9 голов крупного рогатого скота и козы.



В текущем году за медицинской помощью после контакта с заболевшими животными обратились 3802 человека. Антирабические прививки был назначен 637 пострадавшим. 27 человек отказались от назначенного антирабического лечения тем самым подвергая себя смертельной опасности.



Специалисты отмечают, что проблема бешенства является актуальной как в летнее время так и зимой. Спровоцированы или неспровоцированные укусы может нанести как бездомная животное и домашний любимец. Попадание вируса в раневую поверхность возможно также при нанесении царапин лапами, загрязненными инфицированной слюной.



Если повреждения получены, надо своевременно обратиться за квалифицированной медицинской помощью и получить курс прививок от бешенства. Вакцинация - единственная возможность предупредить заболевание.



Чтобы не заболеть бешенством необходимо придерживаться следующих правил:



- избегать контакта с неизвестными животными;



- если повреждения получены, надо тщательно промыть водой с мылом, обработать йодом и немедленно обратиться к врачу-рабиолога;



- при повреждениях, нанесенных известными животными, за ними нужно установить ветеринарное наблюдение;



- если животное погибло, ветеринарный врач направляет ее труп для лабораторного исследования на наличие вируса бешенства;



- в случае, когда ветеринарное наблюдение за животным невозможно или повреждения нанесла дикая хищное животное или летучая мышь, врач-рабиолог назначает антирабическое лечение.