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13.12.2017  17:50   

Харьков будет просить дотацию на инсулин

Целевая госсубвенция, выделенная Харькову на закупку инсулина для больных сахарным диабетом на 2018 год, покрывает только 32% потребности в препарате.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. 
 
По его словам, субвенция в размере 22,9 млн грн позволит в полном объеме обеспечить инсулином только самых нуждающихся - детей и беременных женщин. Также этой суммы будет достаточно, чтобы на 70% покрыть потребность в препарате среди студентов - пациентов Харьковской городской студенческой больницы. Граждане остальных категорий обеспечены лекарствами лишь на 32%, или на четыре месяца.
 
«Мы надеемся, что эта цифра будет пересмотрена. Город будет добиваться того, чтобы были выделены дополнительные средства на приобретение инсулина, ведь это государственная программа, и она должна быть обеспечена на 100% из госбюджета», - отметил Юрий Сороколат. 
 
По его словам, чтобы на 100% обеспечить инсулином всех нуждающихся, Харькову необходимо 61 млн грн. 
 
В то же время, отметил Юрий Сороколат, на сегодняшний день харьковчане, страдающие сахарным диабетом, обеспечены препаратами до конца года полностью.
 
Напомним, в 2017 году на лекарства для больных сахарным диабетом Харьков получил из госбюджета 24,7 млн грн, что составило около 40% необходимого. Покрывать острый дефицит в средствах на инсулин пришлось городу - на эти нужды из городского бюджета было направлено 2,4 млн грн. Кроме того, в июле этого года Департамент здравоохранения направил письмо в управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации с просьбой выделить дополнительные средства медсубвенции на лечение больных диабетом, в итоге в ноябре город получил дотацию на лекарства в размере 14 млн грн.
 
Отметим, в Харькове проживают более 7 тысяч человек, больных сахарным диабетом.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  препарат, субвенция, инсулины, харьков, дотация, государство, больные
 
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