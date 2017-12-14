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14.12.2017  10:56   

Вспышки инфекции среди беременных в санатории «Высокий» не было, – Госпродпотребслужба

Специалисты опровергли информацию об отравлении 22 беременных в санатории.


// kh-consumer.gov.ua

Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появилась информация о вспышке инфекционного заболевания среди беременных женщин, отдыхающих в ГП «Санаторий «Высокий» ЗАО «Укрпрофздравница».

Для выяснения обстоятельств 8 декабря в санаторий выехали специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области и представители Управления здравоохранения облгосадминистрации.

По результатам осмотра и опроса беременных женщин установлено, что состояние здоровья удовлетворительное, признаков инфекционных заболеваний не выявлено.

По состоянию на 13 декабря ни одна беременная женщина из санатория «Высокий» за медицинской помощью не обращалась, в областной инфекционной больнице госпитализированные из санатория отсутствуют.

Возникновения вспышки инфекционного заболевания среди отдыхающих женщин санатория не подтверждено.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  инфекция, харьков
 
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