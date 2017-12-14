Вспышки инфекции среди беременных в санатории «Высокий» не было, – Госпродпотребслужба

Специалисты опровергли информацию об отравлении 22 беременных в санатории.
Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появилась информация о вспышке инфекционного заболевания среди беременных женщин, отдыхающих в ГП «Санаторий «Высокий» ЗАО «Укрпрофздравница».
Для выяснения обстоятельств 8 декабря в санаторий выехали специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области и представители Управления здравоохранения облгосадминистрации.
По результатам осмотра и опроса беременных женщин установлено, что состояние здоровья удовлетворительное, признаков инфекционных заболеваний не выявлено.
По состоянию на 13 декабря ни одна беременная женщина из санатория «Высокий» за медицинской помощью не обращалась, в областной инфекционной больнице госпитализированные из санатория отсутствуют.
Возникновения вспышки инфекционного заболевания среди отдыхающих женщин санатория не подтверждено.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
влажн.:
давл.:
ветер: