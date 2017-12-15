Минздрав показал идеальную тарелку здорового питания (ФОТО)

В ведомстве впервые составили рекомендации по здоровому питанию.
Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья и экспертами-диетологами представило национальные рекомендации по здоровому питанию и определили важнейшие группы продуктов, которые должны входить в ежедневный рацион человека.
Эксперты назвали перечень необходимых организму продуктов и рекомендуемый размер порций, разработанных на основе лучших практик ведущих стран мира и официально одобренных минздравом Украины.
В состав рекомендуемых продуктов вошли сезонные овощи и фрукты, привычные и доступные молочные и кисломолочные продукты, различные виды рыбы и мяса. По структуре - эти семь рекомендаций по здоровому питанию взрослых и детей старше 2 лет, помогут составить собственный сбалансированный рацион из полезных пищевых продуктов и напитков.
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