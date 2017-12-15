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15.12.2017  17:20   

В части Новобаварского района введен карантин из-за бешенства кота

У домашнего кота в Новобаварском районе выявлено бешенство.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Харькове, 6 декабря в одной из квартир по ул. Москалевской заболел кот – он начал кашлять и изменил привычное поведение. Как сообщили владельцы животного, он никогда не выходил на улицу и не был вакцинирован против бешенства.

В течение нескольких дней кота лечили в одной из ветклиник, затем в госучреждении, а спустя пять дней кот умер. Животное доставили в участок профилактики бешенства, а затем - на лабораторное исследование, которое  подтвердило заболевание кота.

Отметим, что животное успело напасть на одного из членов семьи. Сейчас пострадавший находится на лечении в одной из городских больниц.

Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в городе Харькове были установлены карантинные ограничения на территории Новобаварского района, ограниченной рекой Лопань, ул. Светлановской, ул. Лютовский, ул. Вагонной, ул. Конторской и пер. Монгольским. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков
 
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