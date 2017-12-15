15.12.2017 17:20

В части Новобаварского района введен карантин из-за бешенства кота

У домашнего кота в Новобаварском районе выявлено бешенство.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Харькове, 6 декабря в одной из квартир по ул. Москалевской заболел кот – он начал кашлять и изменил привычное поведение. Как сообщили владельцы животного, он никогда не выходил на улицу и не был вакцинирован против бешенства.



В течение нескольких дней кота лечили в одной из ветклиник, затем в госучреждении, а спустя пять дней кот умер. Животное доставили в участок профилактики бешенства, а затем - на лабораторное исследование, которое подтвердило заболевание кота.



Отметим, что животное успело напасть на одного из членов семьи. Сейчас пострадавший находится на лечении в одной из городских больниц.



Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в городе Харькове были установлены карантинные ограничения на территории Новобаварского района, ограниченной рекой Лопань, ул. Светлановской, ул. Лютовский, ул. Вагонной, ул. Конторской и пер. Монгольским. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.