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18.12.2017  11:19   

Грипп в Харькове: трое из четырех заболевших – дети

Теплый декабрь снизил количество заболевших, эпидемический порог не превышен.


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С 11 по 17 декабря в Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 5519 человек, из них детей до 17 лет 4116 человек.

По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 286 человек, интенсивный показатель составил 385,90 на 100 тыс. населения.

В области заболело 8508 человек, из них 6284 составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости составляет 314,76 на 100 тыс. населения, уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 283 человека.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Изюме - 582,98, самый низкий в Золочевском районе - 68,02 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы 168 больных, в том числен 126 детей до 17 лет.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 136 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у двух больных выявлен вирус гриппа В (4,9%). У 53,6% больных выявлен вирус парагриппа, в 31,7% - РС-вирус и в 9,8% - аденовирус.

По состоянию на 18 декабря привито 8135 человек, что составляет 12,7% от количества запланированных лиц из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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