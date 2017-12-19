Под Харьковом – новые очаги АЧС

Во время отстрела диких кабанов в Двуречанском и Красноградском районе обнаружены больные животные.
Отстрел диких кабанов производился на территории охотничьих угодий ГП «Бирюк» (Двуречанский район) и МТ «Охотник ЛТД» (Красноградский район).
При исследовании отобранных проб биоматериала в Региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы в Полтавской области в 2 пробах было обнаружено ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).
В очагах заболевания проводятся карантинные и противоэпизоотические мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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