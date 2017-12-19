19.12.2017 11:54

Под Харьковом – новые очаги АЧС

Во время отстрела диких кабанов в Двуречанском и Красноградском районе обнаружены больные животные.



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Отстрел диких кабанов производился на территории охотничьих угодий ГП «Бирюк» (Двуречанский район) и МТ «Охотник ЛТД» (Красноградский район).



При исследовании отобранных проб биоматериала в Региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужбы в Полтавской области в 2 пробах было обнаружено ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).



В очагах заболевания проводятся карантинные и противоэпизоотические мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.