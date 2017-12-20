20.12.2017 10:29

Гуманитарная помощь на полмиллиона

В честь Дня святого Николая Харьковская православная церковь оказала гуманитарную помощь военному госпиталю.



// Городской Дозор

Одежда, медикаменты и медицинская оборудование – все это было направлено нуждающимся.



Онуфрий, Митрополит Харьковский и Богодуховский:

«Мы уже много раз помогаем нашей больнице военной, для того чтобы могли люди выздоравливать. Церковь никогда не остается в стороне, она всегда помогает и будет помогать нашим воинам и нашим больным, Которые здесь находятся на одре болезни».



Общая сумма помощи - полмиллиона гривен. Кроме инструмента и расходных материалов для врачей, туда вошли повседневные вещи для больных.



Антон Плахута, начальник склада отдела медицинского снабжения:

«Будут переданы сразу на нужды госпиталя, вне зависимости от того, с какими травмами приезжают бойцы, им нужно все равно выдавать одежду. В последнее время активизировались боевые действия и приходится очень много тратить сил и экипировки на то, чтобы их вовремя этим обеспечивать. Поэтому эта помощь несоизмерима и очень вовремя».