Гуманитарная помощь на полмиллиона

В честь Дня святого Николая Харьковская православная церковь оказала гуманитарную помощь военному госпиталю.
Одежда, медикаменты и медицинская оборудование – все это было направлено нуждающимся.
Онуфрий, Митрополит Харьковский и Богодуховский:
«Мы уже много раз помогаем нашей больнице военной, для того чтобы могли люди выздоравливать. Церковь никогда не остается в стороне, она всегда помогает и будет помогать нашим воинам и нашим больным, Которые здесь находятся на одре болезни».
Общая сумма помощи - полмиллиона гривен. Кроме инструмента и расходных материалов для врачей, туда вошли повседневные вещи для больных.
Антон Плахута, начальник склада отдела медицинского снабжения:
«Будут переданы сразу на нужды госпиталя, вне зависимости от того, с какими травмами приезжают бойцы, им нужно все равно выдавать одежду. В последнее время активизировались боевые действия и приходится очень много тратить сил и экипировки на то, чтобы их вовремя этим обеспечивать. Поэтому эта помощь несоизмерима и очень вовремя».
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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