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20.12.2017  10:29   

Гуманитарная помощь на полмиллиона

В честь Дня святого Николая Харьковская православная церковь оказала гуманитарную помощь военному госпиталю.


// Городской Дозор

Одежда, медикаменты и медицинская оборудование – все это было направлено нуждающимся.

Онуфрий, Митрополит Харьковский и Богодуховский:
«Мы уже много раз помогаем нашей больнице военной, для того чтобы могли люди выздоравливать. Церковь никогда не остается в стороне, она всегда помогает и будет помогать нашим воинам и нашим больным, Которые здесь находятся на одре болезни».

Общая сумма помощи - полмиллиона гривен. Кроме инструмента и расходных материалов для врачей, туда вошли повседневные вещи для больных.

Антон Плахута, начальник склада отдела медицинского снабжения:
«Будут переданы сразу на нужды госпиталя, вне зависимости от того, с какими травмами приезжают бойцы, им нужно все равно выдавать одежду. В последнее время активизировались боевые действия и приходится очень много тратить сил и экипировки на то, чтобы их вовремя этим обеспечивать. Поэтому эта помощь несоизмерима и очень вовремя».

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Тэги:  день святого николая, госпитали, гуманитарная помощь, харьков, митрополит онуфрий
 
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