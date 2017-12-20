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20.12.2017  13:01   

Гепатит под Харьковом: в окружении заболевших есть новые заразившиеся

С 14 по 19 декабря среди жителей поселка Андреевка Балаклейского района зарегистрировано четыре новых случая заболевания вирусным гепатитом А.


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Больные выявлены активно по данным клинических и лабораторных обследований по контакту с заболевшими по месту жительства и учебы.

Вероятными причинами дальнейшего распространения инфекции являются тесные контакты с больными, несоблюдение правил личной гигиены, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние жилых помещений и содержание придомовых территорий.

Всего по состоянию на 19 декабря зарегистрировано 33 случая заболеваний. Продолжают лечение в условиях стационара 4 больных.

Лечебно-профилактической сетью продолжается медицинское наблюдение за контактными и их обследования в динамике.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  гепатит, харьков
 
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