20.12.2017 13:01

Гепатит под Харьковом: в окружении заболевших есть новые заразившиеся

С 14 по 19 декабря среди жителей поселка Андреевка Балаклейского района зарегистрировано четыре новых случая заболевания вирусным гепатитом А.



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Больные выявлены активно по данным клинических и лабораторных обследований по контакту с заболевшими по месту жительства и учебы.

Вероятными причинами дальнейшего распространения инфекции являются тесные контакты с больными, несоблюдение правил личной гигиены, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние жилых помещений и содержание придомовых территорий.



Всего по состоянию на 19 декабря зарегистрировано 33 случая заболеваний. Продолжают лечение в условиях стационара 4 больных.



Лечебно-профилактической сетью продолжается медицинское наблюдение за контактными и их обследования в динамике.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.