Гепатит под Харьковом: в окружении заболевших есть новые заразившиеся

С 14 по 19 декабря среди жителей поселка Андреевка Балаклейского района зарегистрировано четыре новых случая заболевания вирусным гепатитом А.
Больные выявлены активно по данным клинических и лабораторных обследований по контакту с заболевшими по месту жительства и учебы.
Вероятными причинами дальнейшего распространения инфекции являются тесные контакты с больными, несоблюдение правил личной гигиены, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние жилых помещений и содержание придомовых территорий.
Всего по состоянию на 19 декабря зарегистрировано 33 случая заболеваний. Продолжают лечение в условиях стационара 4 больных.
Лечебно-профилактической сетью продолжается медицинское наблюдение за контактными и их обследования в динамике.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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