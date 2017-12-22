22.12.2017 18:32

Докторский рэп: врачи спели о вреде самолечения антибиотиками (ВИДЕО)

В сети появился клип, где украинские врачи читают рэп о важности ответственного приема лекарств, в частности антибиотиков.

Герои видео рассказывают об истории изобретения этого лекарства, появление резистентности бактерий и последствия, к которым может привести безответственное употребление антибиотиков.



«Чрезмерное и необоснованное использование антибиоткив является причиной развития антибиотикорезистентности. Больные не понимают, что самостоятельное назначение антибиотиков может быть не только не эффективным, поскольку они не действуют на вирусы, но и опасным для них. Выходом из этой ситуации должно быть рациональное применение антибиотиков только по рецепту врача », - говорит Евгений Гончар, врач, эксперт реанимационное пакета Реформ.



Решились на этот музыкально-медицинский эксперимент анестезиолог Сергей Дубров, иммунолог Федор Лапий, эксперт по инфекционному контролю Андрей Александрин, врач и эксперт РПР Евгений Гончар, эпидемиолог Екатерина Сояк, интерн-анестезиолог Александра Бойко и студентка 6 курса НМУ им. А. В Богомольца Ксения Михайлюк.



Врачи дали свои советы по приему антибиотиков: нельзя самостоятельно назначать себе препараты, употреблять их для лечения ОРВИ и других вирусов, необходимо завершать курс лечения, а также ни в коем случае не употреблять антибиотики для профилактики.



Эксперты Центра общественного здоровья отмечают: «Чрезмерное или неправильное использование антибиотиков делает бактерии устойчивыми, а это значит, что в дальнейшем общие инфекции не поддаваться лечению. Следовательно, возникает глобальная проблема, представляет серьезную угрозу человечеству. ВОЗ уже третий год подряд проводит масштабную информационную кампанию - Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. К сожалению, люди знают о проблеме очень мало. Именно поэтому Центр общественного здоровья и ВОЗ поддержали идею создания лекарственного рэпа как одного из элементов информационной кампании. Надеемся, что эти знания помогут всем нам противодействовать устойчивости к антибиотикам, а также больше внимания уделять профилактике и стать здоровее!»



