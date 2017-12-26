26.12.2017 11:59

Грипп в Харькове: до эпидпорога еще далеко

На прошлой неделе снизилось количество заболевших, уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



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С 18 по 24 декабля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболели 5114 человек, из них детей – 3884 человека. Это на 405 человек меньше, чем на предыдущей неделе.

Интенсивный показатель составил 357,58 на 100 тысяч населения. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области в тот же период заболело 7839 человек, из них 5828 – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 669 человек.



Показатель порогового уровня не превышен ни в одном из районов области. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Изюме - 558,86, самый низкий в Золочевском районе - 41,57 на 100 тысяч населения.



Госпитализирован 191 больной, в т.ч. 153 ребенка до 17 лет.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 116 больных с подозрением на грипп и ОРВИ в одного человека обнаружен вирус гриппа В (2,4%). В 56,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 36,6% - РС-вирус и в 4,9% - аденовирус.



По состоянию на 26.12.2017 в области привито 8589 человек, что составляет 13,4% от количества запланированных лиц из групп риска.

В аптечной сети в наличии вакцины против гриппа Джис ФЛЮ (производитель Грин Кросс Корпорейшн, Корея) Ваксигрип (производитель Санофи Пастер, Франция) и ИНФЛУЕНЗА ВАКСИН (производитель Хуалан Биолоджикал бактерин Ко., Лтд., Китай).