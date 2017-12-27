Медучреждения стали доступнее для людей с инвалидностью

98% областных медицинских учреждений обеспечены свободным доступом для людей с инвалидностью.
В частности, доступны для людей с инвалидностью 86 зданий учреждений здравоохранения областного подчинения (или 98%) и 101 здание учреждений здравоохранения города Харьков (или 86,3%), сообщили в Управлении здравоохранения ХОГА.
Также на маршрутах общественного транспорта области курсирует 51 автобус, максимально приспособленный для перевозки лиц с инвалидностью.
Кроме того, в 11 территориальных центрах социального обслуживания области работают отделения «Социального такси».
Услугу предоставляют 52 легковых автомобилей и 12 микроавтобусов, в том числе 9 - специальных автотранспортных средств.
С начала года транспортными услугами охвачены почти 1200 человек.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
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