27.12.2017 13:32

Медучреждения стали доступнее для людей с инвалидностью

98% областных медицинских учреждений обеспечены свободным доступом для людей с инвалидностью.



// ХОГА

В частности, доступны для людей с инвалидностью 86 зданий учреждений здравоохранения областного подчинения (или 98%) и 101 здание учреждений здравоохранения города Харьков (или 86,3%), сообщили в Управлении здравоохранения ХОГА.



Также на маршрутах общественного транспорта области курсирует 51 автобус, максимально приспособленный для перевозки лиц с инвалидностью.



Кроме того, в 11 территориальных центрах социального обслуживания области работают отделения «Социального такси».



Услугу предоставляют 52 легковых автомобилей и 12 микроавтобусов, в том числе 9 - специальных автотранспортных средств.



С начала года транспортными услугами охвачены почти 1200 человек.