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27.12.2017  13:32   

Медучреждения стали доступнее для людей с инвалидностью

98% областных медицинских учреждений обеспечены свободным доступом для людей с инвалидностью.


// ХОГА

В частности, доступны для людей с инвалидностью 86 зданий учреждений здравоохранения областного подчинения (или 98%) и 101 здание учреждений здравоохранения города Харьков (или 86,3%), сообщили в Управлении здравоохранения ХОГА.

Также на маршрутах общественного транспорта области курсирует 51 автобус, максимально приспособленный для перевозки лиц с инвалидностью.

Кроме того, в 11 территориальных центрах социального обслуживания области работают отделения «Социального такси».

Услугу предоставляют 52 легковых автомобилей и 12 микроавтобусов, в том числе 9 - специальных автотранспортных средств.

С начала года транспортными услугами охвачены почти 1200 человек.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  пандус, соцзащита, социальное такси, харьков
 
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