В Кабмине рассказали, как будет работать Национальная служба здоровья Украины

29.12.2017 12:31

28 декабря Президент подписал закон, который дал старт медицинской реформе.

Национальная служба здоровья Украины - центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. НСЗУ - это национальный страховщик, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.

НСЗУ не будет владеть средствами, которые выделяются из госбюджета на оплату услуг медицинского обслуживания населения. Деньги будут храниться на казначейских счетах. НСЗУ будет контролировать соблюдение условий договора. Если речь идет о врачебной ошибке, то здесь контроль остается за Минздравом.

В январе будет объявлен конкурс на должность главы Службы, и до июля НСЗУ будет создана и начнет работу.

Первые прямые выплаты от НСЗУ

В конце июня 2018 года начинает работу Национальная служба здоровья Украины. Первые учреждения здравоохранения в статусе некоммерческих коммунальных предприятий подпишут договоры с НСЗУ. С этого времени эти медучреждения первичной помощи начнут получать прямые выплаты за предоставленные услуги.

Заведения, которые к этому времени не успеют пройти процедуру автономизации или все еще будут ждать, пока другие заведения их города, района или ОТГ завершат этот процесс, будут и дальше финансироваться за счет медицинской субвенции.

Одновременно будет начата работа по подготовке перехода учреждений специализированного и стационарного лечения на новую модель финансирования.

1 октября и 31 декабря - это второе и третье «окно возможностей» для учреждений первичной помощи заключить контракт с Национальной службой здоровья и перейти с субвенции на прямые выплаты за пациентов.

На правительственном портале отмечают, что уже сейчас есть заведения, которые завершили или проходят процесс автономизации. У всех остальных есть достаточно времени, чтобы начать и завершить реорганизацию медицинских учреждений до июля 2018 года.