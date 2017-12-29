На Харьковщине очередная вспышка АЧС

Новые случаи вспышки африканской чумы свиней обнаружили в Изюмском, Волчанском и Краснокутском районах.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
влажн.:
давл.:
ветер: