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29.12.2017  13:47   

На Харьковщине очередная вспышка АЧС

Новые случаи вспышки африканской чумы свиней обнаружили в Изюмском, Волчанском и Краснокутском районах.


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По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области на территории охотничьих угодий ООО «Мурафский фазан» (Краснокутский район), ОО СМК «Гай-2» (Изюмский район), ХОМТ «Лисомир» (Изюмский район) и ООО «Избицкое» (Волчанский район) провели отстрел диких кабанов. 
 
28 декабря при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы  установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС).
 
Специалисты утвердили планы по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.
 
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ачс, вспышка, харьков
 
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