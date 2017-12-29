29.12.2017 13:47

На Харьковщине очередная вспышка АЧС

Новые случаи вспышки африканской чумы свиней обнаружили в Изюмском, Волчанском и Краснокутском районах.



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По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области на территории охотничьих угодий ООО «Мурафский фазан» (Краснокутский район), ОО СМК «Гай-2» (Изюмский район), ХОМТ «Лисомир» (Изюмский район) и ООО «Избицкое» (Волчанский район) провели отстрел диких кабанов.

28 декабря при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС).

Специалисты утвердили планы по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.