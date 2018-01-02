02.01.2018 15:37

Как медучреждения будут присоединяться к реформе

Основная задача на I полугодие 2018 года - реорганизовать учреждения с бюджетных в коммунальные некоммерческие предприятия. Другими словами - автономизироваться.



kharkivoda.gov.ua

В правительстве дают пояснения по этому вопросу.

Для чего медучреждениям автономизироваться

Автономизация - это обязательное условие, поскольку только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за оказанные услуги из государственного бюджета.

Коммунальные некоммерческие предприятия являются неприбыльными, то есть целью их деятельности является не получение прибыли, а предоставление услуг по охране здоровья населению.

Как неприбыльные предприятия, учреждения не будут плательщиками налога на прибыль и смогут самостоятельно распоряжаться полученными средствами. В том числе свободно устанавливать размер заработной платы для медицинских и других работников.

Как будет проходить переход от субвенции к прямым выплатам

Первый квартал 2018 года - время для местной власти и медицинских учреждений первичного звена на подготовку к внедрению новой модели финансирования и новых стандартов оказания услуг.

Депутаты Верховной Рады решили на переходный период (2018-2019 годы) оставить обе системы финансирования - медицинскую субвенцию и прямые выплаты по договорам с НСЗУ. Поэтому до начала прямых выплат из государственного бюджета по договорам с НСЗУ учреждения первичного звена (в том числе автономизированные) будут финансироваться за счет средств медицинской субвенции, как и раньше.

Заведения, которые не автономизируются и не заключат договоры с НСЗУ, будут до конца 2018 года финансироваться за счет медицинской субвенции. Соответственно, заработные платы врачей будут привязаны к тарифной сетке.

Медицинские учреждения смогут присоединяться к реформе только группами - то есть сразу весь район, город или ОТГ. Это обусловлено тем, что субвенция выплачивается на бюджет и, соответственно, может быть отменена полностью для этого бюджета, а не отдельного учреждения.

Следовательно, для присоединения к реформе все учреждения здравоохранения, которые финансируются из бюджета района, города или ОТГ, должны быть автономизированы, подсоединены к электронной системе здравоохранения и соответствовать Табелю оснащения для оказания ПМП.

Частные практики первичной помощи (врачи-ФЛП и частные заведения) могут заключить договор и начать работу с НСЗУ в любой момент с момента запуска Службы.