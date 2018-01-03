В Харькове уменьшилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
В последнюю неделю декабря в городе зфиксировали 4367 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). 3287 заболевших составляют дети до 16 лет. Как отметили в центре лабораторных исследований, по сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 747 человек.
В Харьковской области вирусы сразили 6404 человека, из них 4699 человек составляют дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 1435 человек.
Госпитализированы 144 больных.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 115 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у двух человек обнаружен вирус гриппа В (6,4%). В 58,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 25,8% - РС-вирус и в 9,7% - аденовирус.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
влажн.:
давл.:
ветер: