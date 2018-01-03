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03.01.2018  14:59   

В Харькове уменьшилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.


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В последнюю неделю декабря в городе зфиксировали 4367 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). 3287 заболевших составляют дети до 16 лет. Как отметили в центре лабораторных исследований, по сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 747 человек.

В Харьковской области вирусы сразили 6404 человека, из них 4699 человек составляют дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 1435 человек.

Госпитализированы 144 больных.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 115 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у двух человек обнаружен вирус гриппа В (6,4%). В 58,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 25,8% - РС-вирус и в 9,7% - аденовирус.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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