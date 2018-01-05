05.01.2018 15:14

Советы диетолога: как остаться в живых после новогодних праздников

Остаться здоровым во время и после праздников можно только выполнив три важных пункта в питании.



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По словам эксперта это объем, калорийность и состав пищи.

«Раз уж так хочется почувствовать объем какой-то в желудке, очень многие едят до состояния, когда уже есть наполненность, когда механорецепторы желудка говорят: - все, он полон. То, по крайней мере, сделать это за счет клетчатки, за счет салатов, не заправленных майонезом, не заправленных маслом. Даже если это будет просто квашеная капуста, это будет лучше, чем какой-то жирный салат», - информирует диетолог Роман Литвинов.

И если после Новогодней ночи вы еще не сделали разгрузки, то перед Рождеством еще можно успеть. Но это не значит, что стоит голодать.

«Разгрузочный день - каша и фрукты. Причем есть один секрет, это нужно есть вместе. Нельзя съесть отдельно фрукты и отдельно гречку, это нужно есть вместе. Особенно хорошо это с грейпфрутом, который имеет горьковатый привкус и так хорошо совмещается с кашей. В этот разгрузочный день у вас еще есть литр узвара без сахара и еще литр минеральной столовой воды», - говорит диетолог Роман Литвинов.

Это поможет даже после определенного переедания. И харьковчане отмечают, что пытаются побаловать себя вкусненькими блюдами и переедать не приходится.

«На Рождество готовится кутья, так же банальные салаты: оливье, крабовый салат, картошка-пюрешка, мясо, рыбка. Так стараемся, но переедать не получается», - делится харьковчанка Оксана.

«Ну домашние колбаски обязательно, кровяночка ну и что-нибудь из фирменных своих любимых, у каждой хозяйки они есть свои. Вареники обязательно украинские, и обязательно кутья», - добавляет харьковчанка Валентина.

Главное же, отмечают диетологи, несмотря на празднования и традиции, помнить о культуре питания, а затем удастся позаботиться и о своем здоровье.