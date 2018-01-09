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09.01.2018  11:55   

Грипп в Харькове: жители города реже обращаются к врачам

С 1 по 7 января снизилось количество заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.


// ТСН
В Харькове заболело 4095 человек, что на 272 человека меньше, чем на предыдущей неделе. Более 70% заболевших (2958 человек) – дети до 17 лет.
 
В области вирус сразил 5826 человек, из них 4004 составляют дети в возрасте до 17 лет.  Общее количество заболевших на 578 человек меньше, чем на предідущей неделе.
 
Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
 
Госпитализированы 140 больных, в том числе 116 детей.
 
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 94 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у одного человека обнаружен вирус гриппа В. У 59,4% больных выявлен вирус парагриппа, в 18,8% - РС-вирус и в 18,8% - аденовирус.
 
По состоянию на 9 января привито 8784 человека, что составляет 13,8% от количества запланированных лиц из групп риска.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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