09.01.2018 11:55

Грипп в Харькове: жители города реже обращаются к врачам

С 1 по 7 января снизилось количество заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.



// ТСН

В Харькове заболело 4095 человек, что на 272 человека меньше, чем на предыдущей неделе. Более 70% заболевших (2958 человек) – дети до 17 лет.

В области вирус сразил 5826 человек, из них 4004 составляют дети в возрасте до 17 лет. Общее количество заболевших на 578 человек меньше, чем на предідущей неделе.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 140 больных, в том числе 116 детей.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 94 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у одного человека обнаружен вирус гриппа В. У 59,4% больных выявлен вирус парагриппа, в 18,8% - РС-вирус и в 18,8% - аденовирус.

По состоянию на 9 января привито 8784 человека, что составляет 13,8% от количества запланированных лиц из групп риска.