Главная Новости Медицина Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года
09.01.2018  16:58   

Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года

До этого времени подписание Деклараций о выборе врача проходит в пилотном режиме.


// ХОГА
Медицинская реформа начата: закон о медреформе подписал Президент, Кабмин принял ключевые документы. На правительственном портале рассказывают, что должны сделать учреждения первичной помощи в 2018 году.
 
1. Реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие.
 
Только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за оказанные услуги из государственного бюджета.
 
2. Обеспечить компьютеризацию, подключиться к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для заведения и врачей.
 
3. Привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с Табелем технического оснащения.
 
4. Обеспечить предоставление ПМП в выходные, праздники и для замены основного врача в отпуске, на больничном или во время повышения квалификации.
 
5. Начать активное информирование и подписание с пациентами Деклараций о выборе врача первичной помощи.
 
Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года. До этого времени подписание Деклараций о выбор врача проходит в пилотном режиме. Это сделано для того, чтобы у врачей было время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронной системы здравоохранения.
 
6. Заключить договор с Национальной службой здоровья Украины.
 
В январе будет объявлен конкурс на должность главы Службы, и до июля НСЗУ будет создана и начнет работу.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  медреформа
 
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