10.01.2018 14:59

На Харьковщине ухудшилась ситуация с бешенством

Таковы выводы специалистов по итогам 2017 года



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В прошлом году количество укушенных животными с установленным диагнозом «бешенство» выросло вдвое - зарегистрировано 8 пострадавших против 4-х в 2016 году.



Среди пораженных бешенством животных 3 собаки, 1 кошка и 1 куница. Случаи бешенства регистрировались в поселок Глубокое, деревнях Черкасские Тишки, Черкасские Тишки, Слобожанское и пгт. Песочин.



Лица, пострадавшие от бешеных животных или контактировали с инфицированным материалом получили антирабическое лечение.

С начала 2018 года в Харьковской области в 6 населенных пунктах различных районов зарегистрировано 6 случаев бешенства животных (1 дикое животное и 5 домашних).

Так, 2 января в Мерефе зарегистрирован случай укуса человека лисой – животное забежало на территорию частного домовладения и укусила хозяина жилья. Диагноз бешенство подтвердили специалисты, пострадавшего госпитализировали в областную клиническую травматологическую больницу для получения антирабических прививок.

На территорию района «Артемовка» в городе Мерефе наложен карантин, продолжаются противоэпидемические и протиепизоотологичные мероприятия в очаге.

По данным охотничьего хозяйства ООО «Охотник ЛТД» на прилегающей к неблагополучной территории в Мерефе течение 2017 6yлo отстреляно 85 лис, отловлено 45 бродячих собак и 20 кошек.

Специалисты напоминают, что бешенство - это опасное инфекционное заболевание людей и животных, которая без своевременного лечения всегда летальный исход. Вакцинация - единственная возможность предупредить заболевание.