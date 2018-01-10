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10.01.2018  14:59   

На Харьковщине ухудшилась ситуация с бешенством

Таковы выводы специалистов по итогам 2017 года


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В прошлом году количество укушенных животными с установленным диагнозом «бешенство» выросло вдвое - зарегистрировано 8 пострадавших против 4-х в 2016 году.

Среди пораженных бешенством животных 3 собаки, 1 кошка и 1 куница. Случаи бешенства регистрировались в поселок Глубокое, деревнях Черкасские Тишки, Черкасские Тишки, Слобожанское и пгт. Песочин.

Лица, пострадавшие от бешеных животных или контактировали с инфицированным материалом получили антирабическое лечение.
 
С начала 2018 года в Харьковской области в 6 населенных пунктах различных районов зарегистрировано 6 случаев бешенства животных (1 дикое животное и 5 домашних).
 
Так, 2 января в Мерефе зарегистрирован случай укуса человека лисой – животное забежало на территорию частного  домовладения и укусила хозяина жилья. Диагноз бешенство подтвердили специалисты, пострадавшего госпитализировали в областную клиническую травматологическую больницу для получения антирабических прививок. 
 
На территорию района «Артемовка» в городе Мерефе наложен карантин, продолжаются противоэпидемические и протиепизоотологичные мероприятия в очаге.
 
По данным охотничьего хозяйства ООО «Охотник ЛТД» на прилегающей к неблагополучной территории в Мерефе течение 2017 6yлo отстреляно 85 лис, отловлено 45 бродячих собак и 20 кошек.
 
Специалисты напоминают, что бешенство - это опасное инфекционное заболевание людей и животных, которая без своевременного лечения всегда летальный исход. Вакцинация - единственная возможность предупредить заболевание.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  бешенство, харьков
 
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