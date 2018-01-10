10.01.2018 19:54

С начала года в Харькове не зафиксировано ни одного случая заболевания корью

В Украине вспышка заболеваемости корью, инфекция охватила столицу и еще несколько регионов. На Одещине даже продлили на неделю каникулы, чтобы родители могли провести вакцинацию детей.



korrespondent

В Харькове вспышки заболеваемости корью не фиксируют, об этом с облегчением отмечают специалисты Департамента здравоохранения горсовета. В то время как в других украинских городах на больничных койках оказались сотни больных, в Первой столице с начала года не заболело ни одного ребенка.

«Год мы начали спокойно и вот за прошедшую первую декаду нового года никаких случаев заболевания корью не зарегистрировано. Ажиотажа никакого нет, единственное, что харьковчане должны знать, что проблема повышенной заболеваемости - это западные регионы, поэтому если посещают эти регионы, то надо понимать прививался ли ты против кори или твой ребёнок и если посещают, то как-то выяснить эпидситуацию в тех семьях, куда едут или людей, с которыми общаются», - информирует заместитель директора Департамента здравоохранения Маргарита Голубова.

И в прошлом году корь также практически обошла Харьков. Если в Украине количество больных по сравнению с 2016-м годом увеличилось почти в 40 раз, и составило более 3 тысяч человек, то в Харькове зарегистрировали только 6 случаев. В основном такой результат, объясняют специалисты, стал возможным благодаря проведенным прививкам, что является основной профилактикой болезни.

«В городе Харькове всегда планово и спокойно вакцинировали деток и спасибо харьковчанам, которые не отказываются от вакцинации, отказов очень мало. Учеными проводились исследования на напряженность иммунитета в разных детских поликлиниках и исследования показали, что напряженность иммунитета наших деток-харьковчан достаточная. Это еще раз говорит о том, что если вакцинируются дети своевременно и в определенном количестве, будет хороший иммунитет и распространение инфекции, даже при единичных случаях, не будет происходить. На сегодня мы имеем достаточное количество вакцины, и бесплатная вакцинация может быть проведена в любой детской поликлинике», - сообщает заместитель директора Департамента здравоохранения Маргарита Голубова.

Специалисты и сейчас советуют не пренебрегать прививкой, чтобы предупредить опасный недуг. И напоминают - корь является вирусным инфекционным заболеванием, которое быстро передается воздушно-капельным путем. Первые симптомы - высокая температура, кашель и затем высыпания на коже. Наиболее частое осложнение кори - пневмония. Поэтому при первых признаках, говорят, скорее к врачу.