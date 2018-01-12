12.01.2018 15:43

На Харьковщине сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация

В Харьковской области фиксируют низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатели в несколько раз меньше эпидпорога, однако повышение заболеваемости таки будет, медики зарегистрировали циркуляцию двух штаммов гриппа А и В. Их обнаружили в 10-х человек.



bryansk

Эпидемии гриппа в Харьковщине нет, констатируют специалисты. С начала эпидсезона, который принято считать с 1 октября, уровень заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями постоянно был низким. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 33%. А на первой неделе уже нового года вообще - самым низким как в области, так и в Харькове.

«По городу Харькову анализ показателей пороговых уровней также показал, что ни на одной неделе порог не был превышен и уровень заболеваемости по городу Харькову также характеризуется как низкий», - говорит заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного лабораторного центра Татьяна Карлова.

Согласно проведенных исследований сейчас превалирует парагрипп, ЭДС-вирусы и аденовирусная инфекция. Уже есть и первые больные гриппом, но никаких новых штаммов, которыми пугали раньше. Грипп типа В, обнаружили в 6 человек и еще в 4-х вирус типа А.

«Различные типы вируса уже зафиксировано и их циркуляцию на территории области. Однако должна сказать, что это сезонный грипп. Мы не говорим сегодня ни о каких других типах вирусов гриппа А. Распределился вирус типа А на два типа: АН1N1 и Н3N2», - информирует заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного лабораторного центра Татьяна Карлова.

Эпидситуацию специалисты сегодня считают спокойной и контролированной, ведь каждую неделю проводят анализ заболеваемости, однако прогнозируют, что количество больных будет расти.

«Если идет парагрипп и он превалирует и это спокойная ситуация, но он является основой и если присоединяется вирусы гриппа, то будет расти заболеваемость. Что еще беспокоит, если вирус гриппа типа В - он более спокоен и может вызвать, но единичные случаи, как мы сегодня и регистрируем, то вирус гриппа А, это более эпидемические вирусы и они вызывают эпидемии», - сообщает Татьяна Карлова.

Когда именно следует ожидать повышения количества больных, эпидемиологи конкретных сроков не называют. Но советуют на всякий случай сделать прививку против гриппа, мол, еще не поздно. Правда, отмечают, вакцин сегодня в областном аптечном складе в наличии нет, но их могут доставить на заказ.