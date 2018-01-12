12.01.2018 17:15

Эпидемии кори на Харьковщине не зафиксировано

Медики советуют сделать прививки детям, которые вовремя не прошли вакцинацию.



dpchas

Вспышку кори зафиксировали в некоторых регионах Украины, однако в Харьковской области с начала года ни одного случая заболевания. В прошлом году были только единичные случаи.

«По итогам 2017 года в области зарегистрировано 11 случаев кори всего. Слава Богу, пожалуй, нашим прививкам, которые все же есть и у наших студентов, и школьников и благодаря всем врачам медицинских учреждений, они проводят работу с родителями, которые отказываются по проведению дополнительных прививок против кори. Потому что еще раз подчеркиваю, что самым эффективным методом борьбы с корью на сегодня только прививки», - говорит заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного лабораторного центра Татьяна Карлова.

Поэтому специалисты рекомендуют сейчас провести дополнительную прививку детям, которые ее не имеют вообще или своевременно не получили ревакцинации возможно из-за перебоев поставки вакцины в свое время. Отмечают, сегодня вакцины и прививки можно сделать бесплатно, обратившись в медицинское учреждение.