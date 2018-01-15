15.01.2018 14:01

Грипп в Харькове: количество заболевших растет

Уровень заболеваемости не превышает показателя эпидемического порога и характеризуется как низкий.



// Facebook

С 8 по 14 января гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболели 4168 человек, в том числе 2671 ребенок до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших 73 человека.

В области вирус сразил 5993 человека, из них 3647 человек составляют дети в возрасте до 17 лет. Здесь количество заболевших, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 167 человек.

Медики отмечают, что и в городе и в области уменьшилась заболеваемость среди детей.



Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Харькове - 293,63 человек на 100 тысяч населения, самый низкий в Золочевском районе - 30,39 на 100 тысяч населения.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 115 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у одного человека обнаружен вирус гриппа В (3,1%). У 56,2% больных выявлен вирус парагриппа, в 21,9% - РС-вирус и в 18,8% - аденовирус.