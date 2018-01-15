15.01.2018 17:55

На выходных двое харьковчан пострадали от морозов

Снижение температуры дает о себе знать. 13 градусов мороза ночью уже отправили на больничную койку в ожоговое отделение больницы скорой и неотложной помощи двух мужчин среднего возраста с холодовыми травмами.



// Городской Дозор

Григорий Олейник, главный врач-комбустиолог Харьковщины:

«К сожалению, у нас холодовую травму получают из-за наличия такого большого количества праздников, и холодовую травму получают люди в состоянии алкогольного опьянения. Последние случаи, которые произошли и в пятницу и субботу, – это больные, которые были в состоянии алкогольного опьянения найдены на троллейбусной остановке и были направлены в стационар. К сожалению, уже с тяжёлой холодовой травмой, с общим замерзанием и локальными нарушениями, т.е. отморожениями верхних и нижных конечностей и даже суставов».



С 1 декабря, добавляет Григорий Олейник, лечить от холодовые травмы специалистам медучреждения пришлось у 18 человек. Сейчас в стационаре остается шестеро. 4 бездомных и двое мужчин, которые, так сказать, изрядно погуляли в эти выходные.

Чтобы не пострадать от морозов, врачи просят придерживаться простых правил.



Григорий Олейник, главный врач-комбустиолог Харьковщины:

«Обязательно утром, перед выходом на работу из помещения, должен быть хотя бы лёгкий завтрак. Если больные с какой-то сопутствующей патологией, сосудистой патологией, необходим приём аспирина. Таблеточка аспирина утречком, этот тот препарат, который по народному «разжижает» кровь и способствует улучшению кровообращения и неформированию отморожений. Одежда и обувь должна быть более свободной, чтобы она не нарушала кровообращения за счёт давления».