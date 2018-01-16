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16.01.2018  14:02   

Как правильно моржевать. Советы врачей

Минимум полгода нужно для того, чтобы подготовить тело для ныряния в прорубь на Крещение.


// Городской Дозор

Однако этого принципа придерживаются не все. Для новичков же, которые за компанию с друзьями решили окунуться в крещенскую воду, чтобы показать свою храбрость, отмечают врачи, все может завершиться не слишком хорошо.

«Если человек не готовился, если у него есть хронические заболевания, то это очень серьезная лотерея. А дальше человеку нужно делать выбор самому, будет он это делать или нет», – говорит терапевт Роман Литвинов.

Люди со слабым иммунитетом, больные сердечно-сосудистую систему и люди, которые имеют проблемы с ритмом сердца. Именно таким вообще не стоит лезть в воду, отмечают медики. Стресс организма морозную воду может спровоцировать обострение.

«Если организм ослаблен, если человек находится в состоянии, например, какого-то хронического заболевания, то такой сильный стресс может подействовать и может обостриться хроническое заболевание. Что часто происходит у наших пациентов. То есть если это воспалительные заболевания достаточные продолжительные, если они сидели тихо в какой-то период, то такое сильное переохлаждение может их обострить», – объясняет Роман Литвинов.

А это от цистита и гайморита до пневмонии и нефрита. Поэтому, для того, чтобы погружение в прорубь прошло без последствий, говорят медики, закаляться нужно постепенно с лета. В открытых водоемах, или же дома - под холодным душем. Перед тем, как залезть в прорубь, не рекомендуется употреблять алкоголь. После ныряния тело нужно срочно высушить и растереть. Тем, для которых купание на Крещение будет впервые и без подготовки, стоит все же проконсультироваться с врачом, готов ли организм пережить стресс от крещенской воды.

Тэги:  моржевание, харьков
 
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