16.01.2018 15:01

Как изменится работа врачей в 2018 году

МОЗ выделило 5 важных аспектов, которые повлияют на работу врачей в 2018 году.



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1. Новые клинические протоколы



Украинские врачи наконец смогут использовать в своей работе современные международные протоколы лечения. Минздрав в сотрудничестве с финской компанией Duodecim, которая специализируется на комплексных решениях в сфере доказательной медицины, организует работу по переводу и утверждения современных клинических протоколов. В первую очередь будут переведены протоколы (Топ100) из наиболее актуальных заболеваний и состояний, встречающихся в ПТД. Всего база насчитывает около 1000 клинических протоколов. В течение трех лет будет происходить подключение врачей первичного звена к онлайн-ресурса с новыми клиническими протоколами.



Поэтому, украинские врачи смогут внедрять в своей работе лучшие западные стандарты, а пациенты получат одинаково высокий уровень оказания медицинской помощи, независимо от того, в какой больнице и врач им эту помощь оказывать. Это действительно большая победа для врачей, пациентов и государства в целом.



2. Система ICPC-2



В 2018 году врачи первичной медицинской помощи начнут пользоваться международной классификации первичной медицинской помощи (ИСРС-2), которая используется на первичном звене во многих странах мира.



Главный принцип системы - понимание того, что в ПТД важно не только взгляд врача на проблему пациента (диагноз), но и причина обращения пациента за медицинской помощью, потому ИСРС-2 позволяет также кодировать и причину обращения пациента. Внедрение ИСРС-2 с одновременным упрощением учетных и статистических форм является важной составляющей системной работы МОЗ по оптимизации работы врачей ПМД с целью построения действительно пациентоориентированной системы здравоохранения.



Сейчас МОЗ Украины утвердил приказ, внедряет систему международной классификации первичной медицинской помощи В 2018 году предусмотрен запуск учебного онлайн тренажера для врачей, распространение учебных материалов и их интеграция в медицинское образование на до- и последипломном уровне, проведение региональных тренингов для практикующих врачей.



3. Минимизация бумажной отчетности



В 2018 году существенно уменьшится бумажная медицинская отчетность. Это высвободит время для работы с пациентами и обучения.



4. Порядок оказания медицинской помощи



В 2018 году начнет работать новый Порядок оказания первичной медицинской помощи. Также будет утвержден табель материально-технического оснащения для оказания первичной медицинской помощи.



5. Доход



Реформа предусматривает отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат в коммунальных медицинских учреждениях. То есть уровень зарплаты медицинского работника будет базироваться на его / ее компетенции, будут созданы условия для гибкого определения заработной платы, как это происходит, например, в частных клиниках.



Напомним, что 2018 учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракт с Национальной службой здоровья, начнут получать финансирование по новой моделью - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали договор. В то же время размер выплаты на молодых людей и пожилых людей существенно отличаться с учетом увеличения количества обращений в связи с возрастными особенностями.



Как неприбыльные предприятия, медучреждения не будут плательщиками налога на прибыль и смогут самостоятельно распоряжаться полученными средствами. В том числе, свободно устанавливать размер заработной платы для медицинских и других работников.