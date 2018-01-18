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18.01.2018  14:45   

На Харьковщине зафиксирован первый в 2018 году случай заболевания корью

Первый случай заболевания корью в этом году зарегистрировано на Сахновщине. Случай единичный, отмечают в управлении здравоохранения Харьковской облгосадминистрации, к тому же завезен из Западной Украины.


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Ситуация контролируется и повода паниковать нет, уверяют чиновники.
 
«Это женщина 30 лет, которая была с мужем в Буковеле и это завозной случай кори в нашей области. Она была своевременно госпитализирована в первый день заболевания в инфекционное отделение Сахновщинской центральной районной больницы. Течение болезни не вызывает у нас никаких настороженно. Других случаев заболевания нет. Мы после этого случая провели анализы прививок. В этом населенном пункте были не привиты 5 детей. Сегодня все эти дети получили прививки. У нас в области достаточное количество вакцины, чтобы сделать прививку нашему детскому населению бесплатно», - информирует и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан. 
Тэги:  корь, заболевание, харьков
 
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