18.01.2018 16:45

Украинцы смогут купить еще больше «Доступных лекарств»

«Доступные лекарства» в этом году станут еще доступнее и еще для большего количества больных. Соответствующая правительственная программа будет расширена, и теперь кроме людей с заболеваниями сердечнососудистой системы, астмы и сахарного диабета, медикаменты со скидкой смогут приобрести и люди с болезнями желудочно-кишечного тракта, психическими расстройствами и анемией.



censor.net.ua

Государственная программа «Доступные лекарства» с этого года расширяется, в нее будут включены еще ряд заболеваний. Пациенты могут получить у врачей рецепт, на основании которого собственно уже в аптеке бесплатно или с частичной доплатой смогут приобрести жизненно необходимые медикаменты, которые утверждены в соответствующем перечне Министерством здравоохранения. Поэтому уже вскоре можно будет получить с льготной оплатой медпрепараты не только для лечения сердечнососудистой системы, астмы и сахарного диабета 2-й степени.

«Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, депрессии и депрессивные состояния, анемия у беременных в первом триместре. Согласно государственного бюджета в Харьковскую область поступила медицинская субвенция в размере 69 миллионов гривен. Мы ее уже распределили. Территории получили средства для того, чтобы не было перерыва в лечении тех заболеваний, которые были в 2017 году», - сообщает и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан.

Специалисты уже подсчитали количество пациентов, которые дополнительно могут быть привлечены к программе это близко 130 тысяч жителей области.

«Мы считаем это будет подспорьям для семей, так как очень дорогостоящие препараты особенно для гастроэнтерологического профиля. И мы сможем обеспечить опять же и не транспортабельных и дневные стационары, и пациентов, которые работают», - говорит и.о. начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина Сироштан.

Впрочем, когда именно можно будет воспользоваться льготами на приобретение медикаментов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и анемии у беременных, пока точно не известно. Минздрав только нарабатывает механизм реализации и перечень лекарственных средств, и скидку на них. Предварительно говорят, определятся в феврале.