22.01.2018 16:29

Грипп в Харькове: растет количество заболевших

Показатель заболеваемости не превышает эпидемиологического порога.



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В период с 15 по 21 января в городе гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 5101 человек, в том числе 3383 детей. Это количество на 933 человека превысило показания предыдущей недели.

О области вирус сразил 7666 человек, из них 4984 детей. Это на 1873 челоека больше, чем на предыдущей неделе.

Ни в городе, ни в области показатель заболеваемости не превышает эпидемического порога. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы за неделю 175 больных.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 125 больных с подозрением на грипп и ОРВИ в одного человека обнаружен вирус гриппа В (2,6%). В 64,1% больных выявлен вирус парагриппа, в 20,5% - РС-вирус и в 12,8% - аденовирус.