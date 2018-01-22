Из-за риска ботулизма со стихийных точек торговли продолжают изымать рыбу

За неделю изъято более 20 килограммов «нелегальной» рыбы.
В Харькове проводятся рейды с целью выяаления реализации рыбной продукции без сопроводительных документов.
Так, в период с 15 по 19 января проведено 108 комиссионнах обследований, во время которых проводиласься разъяснительная работа по личной ответственности субъекта хозяйствования за реализацию некачественной и неизвестного происхождения рыбы и рыбной продукции. Также было изъято 23,5 кг продукции, реализация которой осуществлялась без соответствующих документов.
Всего же с июля 2017 года по сегодняшний день изъято из торгового оборота 2321,185 кг рыбы и рыбной продукции.
Как сообщалось, в 2017 году в Харьковской области зарегистрировано 4 случая заболевания ботулизмом, из них 3 случая связаны с употреблением вяленой рыбы.
Специалисты напоминают, что необходимо знать, чтобы не заболеть ботулизмом, и призывают не употреблять вяленую (сушеную) рыбу, поскольку большинство случаев ботулизма, зарегистрированных в Харьковской области в текущем году и предыдущие годы, связаны с употреблением вяленой рыбы.
Посвятите хотя бы часть дня тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Первый день недели будет пасмурным. Вечером ожидается метель при порывах ветра 15-24 м/с, налипание мокрого снега.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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