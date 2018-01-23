23.01.2018 15:16

Как будет работать электронная система здравоохранения. Разъяснения Минздрава

В будущем эта система заменит бумажные медицинские карты и справки, врачи будут выписывать электронные рецепты, которые невозможно подделать.



kharkivoda.gov.ua

Для вхождения в реформу учреждение первичной медицинской помощи должно выбрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме. По состоянию на 23 января в системе зарегистрировались 702 учреждения.

Для чего нужна электронная система?

Во время заключения декларации пациентов с врачами врачи будут регистрировать пациентов в системе. Таким образом, Национальная служба здоровья Украины сможет оплачивать учреждению, где работает этот врач, ведение каждого пациента.

В дальнейшем электронная система даст возможность пациентам быстро получить свою медицинскую информацию, а врачам - правильно ставить диагноз с учетом полной картины здоровья пациента. Система заменит бумажные медицинские карты и справки, врачи будут выписывать электронные рецепты, которые невозможно подделать.

В Украине система будет состоять из центрального компонента, отвечающего за централизованное хранение и обработку информации, и медицинских информационных систем (МИС).

Медицинские учреждения смогут выбирать любую медицинскую информационную систему среди тех, которые прошли проверку и подключились к центральному компоненту электронной системы. При этом коммерческие МИС гарантировано предоставляют базовый пакет электронных сервисов.

Когда подписывать декларации о выборе врача?

С 1 апреля 2018 года пациенты смогут выбирать своего врача первичной помощи и подписать с ним декларацию. На правительственном портале напоминают, что врачом первичной помощи может быть семейный врач, педиатр или терапевт. Пациент может выбрать любого врача, независимо от места регистрации или проживания. Декларация о выборе врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, уведомляет государство, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.

До этого времени подписание деклараций о выборе врача проходит в пилотном режиме. Это сделано для того, чтобы у врачей было время научиться пользоваться функционалом МИС, а также для тестирования центрального компонента электронной системы здравоохранения.

В то же время будет продолжаться подготовка проектов договоров учреждений первичной медицинской помощи с Национальной службой здоровья.