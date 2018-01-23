Главная Новости Медицина Как будет работать электронная система здравоохранения. Разъяснения Минздрава
23.01.2018  15:16   

Как будет работать электронная система здравоохранения. Разъяснения Минздрава

В будущем эта система заменит бумажные медицинские карты и справки, врачи будут выписывать электронные рецепты, которые невозможно подделать.


kharkivoda.gov.ua
Для вхождения в реформу учреждение первичной медицинской помощи должно выбрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме. По состоянию на 23 января в системе зарегистрировались 702 учреждения.
 
Для чего нужна электронная система?
 
Во время заключения декларации пациентов с врачами врачи будут регистрировать пациентов в системе. Таким образом, Национальная служба здоровья Украины сможет оплачивать учреждению, где работает этот врач, ведение каждого пациента.
 
В дальнейшем электронная система даст возможность пациентам быстро получить свою медицинскую информацию, а врачам - правильно ставить диагноз с учетом полной картины здоровья пациента. Система заменит бумажные медицинские карты и справки, врачи будут выписывать электронные рецепты, которые невозможно подделать.
 
В Украине система будет состоять из центрального компонента, отвечающего за централизованное хранение и обработку информации, и медицинских информационных систем (МИС).
 
Медицинские учреждения смогут выбирать любую медицинскую информационную систему среди тех, которые прошли проверку и подключились к центральному компоненту электронной системы. При этом коммерческие МИС гарантировано предоставляют базовый пакет электронных сервисов.
 
Когда подписывать декларации о выборе врача?
 
С 1 апреля 2018 года пациенты смогут выбирать своего врача первичной помощи и подписать с ним декларацию. На правительственном портале напоминают, что врачом первичной помощи может быть семейный врач, педиатр или терапевт. Пациент может выбрать любого врача, независимо от места регистрации или проживания. Декларация о выборе врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, уведомляет государство, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.
 
До этого времени подписание деклараций о выборе врача проходит в пилотном режиме. Это сделано для того, чтобы у врачей было время научиться пользоваться функционалом МИС, а также для тестирования центрального компонента электронной системы здравоохранения.
 
В то же время будет продолжаться подготовка проектов договоров учреждений первичной медицинской помощи с Национальной службой здоровья.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  минздрав, реформа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.12 Медицина Минздрав показал идеальную тарелку здорового питания (ФОТО) 28.11 Медицина В 2018 году Минздрав расширит программу «Доступные лекарства» 24.10 Медицина В Минздраве разъяснили новую систему выдачи инсулина
 
 

Видео

Более 300 единиц дорожной техники убирает Харьков от снега
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 