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24.01.2018  17:50   

Более 40 медучреждений Харькова получили новое оборудование

В 41 учреждение здравоохранения Харькова в 2017 году было приобретено новое медицинское оборудование.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 24 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.
 
По его словам, в минувшем году в лечебные учреждения города был приобретен большой объем эндоскопического оборудования для малоинвазивной хирургии, оборудование для операционных и палат интенсивной терапии, в том числе для городского перинатального центра – аппарат искусственной вентиляции легких и реанимационное оборудование для оказания помощи детям, рожденным с малым весом. Кроме того, уникальный рентген-аппарат японской марки «Shimadzu» - единственный на сегодняшний день в Украине - был установлен в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова.
 
«Охват исследования этим аппаратом за счет одного снимка составляет 1,43 м. Это оборудование позволяет осуществлять многосрезовые исследования и видеть у пациента не только объемный, но и срезовый уровень на различной глубине», - отметил Юрий Сороколат. По его словам, сейчас рентген-аппарат находится в тестовом режиме, но уже в ближайшее время заработает в полном объеме.
 
Как сообщил директор Департамента здравоохранения, всего на закупку медицинского оборудования в 2017 году из городского бюджета было выделено 80 млн грн. В 2018 году приоритетным направлением в медицинской отрасли города станет внедрение малоинвазивной хирургии в многопрофильных лечебных учреждениях и родильных домах.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  комиссия, оборудование, харьков, рентген, аппарат
 
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