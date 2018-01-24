24.01.2018 17:50

Более 40 медучреждений Харькова получили новое оборудование

В 41 учреждение здравоохранения Харькова в 2017 году было приобретено новое медицинское оборудование.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 января, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

По его словам, в минувшем году в лечебные учреждения города был приобретен большой объем эндоскопического оборудования для малоинвазивной хирургии, оборудование для операционных и палат интенсивной терапии, в том числе для городского перинатального центра – аппарат искусственной вентиляции легких и реанимационное оборудование для оказания помощи детям, рожденным с малым весом. Кроме того, уникальный рентген-аппарат японской марки «Shimadzu» - единственный на сегодняшний день в Украине - был установлен в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. А. И. Мещанинова.

«Охват исследования этим аппаратом за счет одного снимка составляет 1,43 м. Это оборудование позволяет осуществлять многосрезовые исследования и видеть у пациента не только объемный, но и срезовый уровень на различной глубине», - отметил Юрий Сороколат. По его словам, сейчас рентген-аппарат находится в тестовом режиме, но уже в ближайшее время заработает в полном объеме.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения, всего на закупку медицинского оборудования в 2017 году из городского бюджета было выделено 80 млн грн. В 2018 году приоритетным направлением в медицинской отрасли города станет внедрение малоинвазивной хирургии в многопрофильных лечебных учреждениях и родильных домах.