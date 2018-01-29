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29.01.2018  10:37   

Жанна Власенко, пострадавшая в ДТП на Сумской, родила девочку

Женщина, пострадавшая 18 октября в ДТП на Сумской, где пять человек погибли на месте и шестеро госпитализированы, родила девочку.


// ukrinform.ua

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковской областной клинической больнице.

"Жанна Власенко, 30-летняя женщина, госпитализированная 18 октября с травмами, полученными в результате ДТП, 24 января родила девочку", - отметили в ведомстве.

Роженице сделали кесарево сечение. Мать и ребенок еще находятся в больнице под наблюдением врачей.

Как сообщалось ранее, 18 октября с места ДТП на Сумской в ​​центре Харькова серез шестерых пострадавших госпитализирована и Жанна Власенко, находившейся на 24-й неделе беременности. Она пробыла в областной клинической больнице в состоянии медикаментозного сна по 10 ноября 2017 года, выписали ее 22 ноября. В больнице тогда сообщали, что ждут Жанну на кесарево сечение в конце января 2018 года.

Источник:   УкрИнформ
 Тэги:  дтп на сумской, власенко, харьков
 
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