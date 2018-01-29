29.01.2018 10:37

Жанна Власенко, пострадавшая в ДТП на Сумской, родила девочку

Женщина, пострадавшая 18 октября в ДТП на Сумской, где пять человек погибли на месте и шестеро госпитализированы, родила девочку.



// ukrinform.ua

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковской областной клинической больнице.



"Жанна Власенко, 30-летняя женщина, госпитализированная 18 октября с травмами, полученными в результате ДТП, 24 января родила девочку", - отметили в ведомстве.



Роженице сделали кесарево сечение. Мать и ребенок еще находятся в больнице под наблюдением врачей.



Как сообщалось ранее, 18 октября с места ДТП на Сумской в ​​центре Харькова серез шестерых пострадавших госпитализирована и Жанна Власенко, находившейся на 24-й неделе беременности. Она пробыла в областной клинической больнице в состоянии медикаментозного сна по 10 ноября 2017 года, выписали ее 22 ноября. В больнице тогда сообщали, что ждут Жанну на кесарево сечение в конце января 2018 года.