29.01.2018 14:28

Грипп в Харькове: статистика

Три четверти заболевших детей – школьники и воспитанники детсадов.



// Facebook

В период с 22 по 28 января гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Харькове заболело 5906 человек, удельный вес детей составляет 71,0% (4195 человек).

Интенсивный показатель составил 416,07 на 100 тысяч населения, превышение показателя эпидемического порога не отмечается.



По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших 805 человек.



В области заболело 8734 человека, что на 1068 человек больше, чем на предыдущей неделе. Из них 6085 (69,7%) составляют дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 325,22 на 100 тысяч населения и не превышает показателя эпидемического порога. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Из количества заболевших детей, удельный вес организованных составляет 76,0%, из которых 58,6% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 37,3% - дошкольные учебные заведения.



Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Шевченковском районе - 535,75, самый низкий в Чугуеве - 69,78 на 100 тысяч населения.



Госпитализированы 211 больных, в том числе - 133 ребенка до 17 лет.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 127 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, у трех человек обнаружен вирус гриппа типа В (5,8%) и в одной - вирус гриппа А (Н3N2) (1,9%). В 50,0% больных выявлен вирус парагриппа, в 26,9% - РС-вирус и в 15,4% - аденовирус.