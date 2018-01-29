29.01.2018 15:28

Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Клочковской

Жизни мальчика и женщины, пострадавших от взрыва на Клочковской, ничего не угрожает.



// Городской Дозор

За несколько минут карета скорой привезла пострадавших с места взрыва в больницу. Медики говорят, женщина и маленький мальчик были в сознании, но сильно напуганы. Их жизни ничего не угрожает.



«У женщины повреждение одного пальца левой кисти. Ей произведена первичная хирургическая обработка, палец не ампутировали. На ноге есть небольшие точечные ранения. Потери крови не было. Ребёнок в удовлетворительном состоянии. У мальчика ушибленная рана надбровной дуги справа и было извлечено оттуда инородное тело», – рассказала заместитель главного врача больницы скорой и неотложной помощи Елена Полещук.



Врачи промыли рану, обработали ее и зашили. Однако отпускать из медучреждения женщину и мальчика специалисты пока не торопятся, говорят для их же блага.



«Мы оставляем их в больнице для наблюдения, для лечения, – рассказывает Олена Полещук. – Прогнозы я вам пока не буду давать, это зависит от того, как будут заживать раны у женщины. Там есть нервные окончания, сосуды. Как оно будет заживать, для этого она и остаётся, чтобы мы могли за этим пронаблюдать».