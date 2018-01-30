30.01.2018 13:45

В Украине вступил в силу закон о медреформе

Чиновники планируют, что до июля будет создана и начнет работу Национальная служба здоровья.



Hyser

Во вторник, 30 января, вступил в силу Закон Украины О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения № 2168-VIII.

«Подготовительный этап внедрения медицинской реформы продолжается еще с прошлого года. Теперь есть законные основания принять ряд решений, чтобы вовремя реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения», - отмечают чиновники.

Уже идет подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины - национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. «Теперь сможем объявить конкурс на должность председателя НСЗУ и двух его заместителей. Планируем, что до июля НСЗУ будет создана и начнет работу», - обещают на правительственном портале.

Также начался процесс автономизации медучреждений – преобразование медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за оказанные услуги из государственного бюджета.

Для вхождения в реформу учреждение первичной медицинской помощи должно избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме, привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствие с Табелем технического оснащения.

Украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ним декларации с апреля 2018 года. До этого времени подписание деклараций о выборе врача проходит в пилотном режиме.