В Харьков снова завезли малярию

Завозной случай малярии зарегистрирован у гражданина Республики Камерун.
С 1 по 23 января мужчина находился в городе Яунде Республики Камерун.
Первые признаки заболевания – повышение температуры тела до 39С, слабость, озноб – появились 25 января. При обращении за медицинской помощью 28 января его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу, где он находится по сей день.
После клинического и лабораторного обследования ему был установлен диагноз малярия, вызванная Plasmodium falciparum.
В очаге заболевания проведены эпидемиологическое и энтомологические обследования. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Медики напоминают: если Вы планируете посетить страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, Вам необходимо пройти курс химиопрофилактики (по назначению врача). Для индивидуальной защиты эффективны закрытая одежда и репелленты.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
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