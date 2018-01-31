31.01.2018 17:02

В Харьков снова завезли малярию

Завозной случай малярии зарегистрирован у гражданина Республики Камерун.



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С 1 по 23 января мужчина находился в городе Яунде Республики Камерун.

Первые признаки заболевания – повышение температуры тела до 39С, слабость, озноб – появились 25 января. При обращении за медицинской помощью 28 января его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу, где он находится по сей день.

После клинического и лабораторного обследования ему был установлен диагноз малярия, вызванная Plasmodium falciparum.

В очаге заболевания проведены эпидемиологическое и энтомологические обследования. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Медики напоминают: если Вы планируете посетить страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, Вам необходимо пройти курс химиопрофилактики (по назначению врача). Для индивидуальной защиты эффективны закрытая одежда и репелленты.