Четверо харьковских школьников попали с отравлением в больницу

Групповое инфекционное заболевание зарегистрировано в Немышлянском районе города.
31 января в детскую инфекционную больницу госпитализированы четверо учащихся общеобразовательной школы №38 с предварительным диагнозом - диарея и гастроэнтерит.
Специалисты Харьковского областного лабораторного центра устанавливают причины заболевания школьников.
В школе проводится эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: