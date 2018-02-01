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01.02.2018  13:38   

Четверо харьковских школьников попали с отравлением в больницу

Групповое инфекционное заболевание зарегистрировано в Немышлянском районе города.


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31 января в детскую инфекционную больницу госпитализированы четверо учащихся общеобразовательной школы №38 с предварительным диагнозом - диарея и гастроэнтерит.

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра устанавливают причины заболевания школьников.

В школе проводится эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, дети, харьков
 
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