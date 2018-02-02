02.02.2018 17:01

МОЗ опровергает мифы о вакцинации и призывает к профилактике

Многие украинцы до сих пор верят, что вакцина может ослабить иммунную систему, что ее не стоит вводить детям с хроническими заболеваниями, а также что детям лучше получить «естественный иммунитет», т. е. переболеть.



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Минздрав совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине опровергают самые распространенные мифы о вакцинации.



1. Не надо делать прививки от заболеваний, которых в Украине уже давно нет.



Правда: Некоторые заболевания, которые можно предотвратить путем вакцинации, действительно, стали очень редкими именно благодаря вакцинам. Однако, к сожалению, все же встречаются давно забытые инфицирования такие, как: столбняк, коклюш, корь и краснуха.



С прошлого года в Украине продолжается вспышка кори, с 2015 года - вспышка коклюша, а в 2015 году также была вспышка полиомиелита.



Если ваш ребенок не пропустил ни одной плановой прививки, это даст ему лучшую защиту от заболеваний.



2. Лучше переболеть естественным путем, чем сделать прививку.



Правда: Если ваш ребенок переболеет естественным путем, у него сформируется иммунитет против этого заболевания. Однако инфекция может вызвать осложнения: паралич - после полиомиелита, поражение сердца - после дифтерии, пневмонию и поражение мозга - после кори. Риск осложнений после инфекционной болезни гораздо выше, чем риск побочных реакций после вакцинации.



3. Побочные реакции от вакцины гораздо вреднее, чем сами болезни.



Правда: Как и все другие медицинские препараты, вакцины могут вызвать некоторые реакции. Как правило, они являются незначительными, и их появление является нормальной реакцией организма на препарат: болезненные ощущения, припухлость или покраснение в месте инъекции или небольшое повышение температуры. Риск тяжелых осложнений после заболевания намного выше, чем риск серьезных побочных реакций после прививки.



Сравните: вакцинированные люди в 90% случаев заражаются при контакте с больным корью, 5% из тех, кто заболел, получают нарушения здоровья на всю жизнь, а вероятность серьезных аллергических реакций при вакцинации составляет 1 на 1000000.



4. Детям с хроническими заболеваниями вакцинацию проводить нельзя.



Детям с хроническими заболеваниями можно и нужно делать прививки. Такие дети более уязвимы к инфекциям, течение болезни у них обычно тяжелее, а осложнения - серьезнее. Если у вашего ребенка астма, диабет или другое хроническое заболевание, то ему нужно сделать прививку в первую очередь, поскольку у него выше риск заболеть корью и иметь серьезные осложнения после болезни.



5. Вакцина может ослабить или перегрузить иммунную систему.



Правда: Естественное инфицирование определенными вирусами может ослабить иммунную систему, сопротивляемость организма. Однако вакцины действуют иначе. Вакцинальные вирусы настолько ослаблены, что не могут повлиять на иммунитет. Перегрузить иммунную систему вакцинация также не способна. При инфекционном заболевании нагрузка на иммунитет в несколько раз выше, чем при вакцинации. Даже если одновременно ввести вакцины против 10 инфекционных заболеваний, задействуется лишь 0,1% иммунной системы.



6. Цельноклеточная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС) хуже и опаснее, чем ацелюлярная.



Правда: Обе вакцины против дифтерии, коклюша, столбняка являются безопасными и эффективными. Цельноклеточная вакцина дает более длительный и более стойкий иммунитет. Действительно, она чаще вызывает повышение температуры и местные реакции (боль и припухлость в месте инъекции). Однако эти реакции являются вполне естественными и свидетельствуют о том, что вакцина действует, и исчезают без последствий для здоровья. В течение последних лет в Украине наблюдаются вспышки коклюша. 2015 году от него умерло 2 детей, в 2016 - 5, а в 2017 - 1 ребенок. В такой ситуации рекомендуется использовать именно цельноклеточную вакцину (wP), что обеспечивает детям надежную и длительную защиту.



7. Ребенок, находящийся на грудном вскармливании, защищен, поэтому и вакцинацию проводить не нужно.



Правда: Грудное вскармливание очень важно для здоровья ребенка. Однако оно не способно защитить его от инфекций, против которых проводится вакцинация. Например, ребенок, находящийся на грудном вскармливании, при инфицировании коклюшем может тяжело заболеть и даже умереть.



8. Нельзя вакцинироваться во время вспышки.



Правда: Поскольку во время вспышек опасных для жизни болезней значительно усиливается риск заражения, то необходимо получить защиту от инфекции. Вакцинироваться во время вспышки не просто можно, а и нужно! Это единственный надежный способ получить иммунитет от инфекционного заболевания.



Более того, в случае с корью именно вакцинация является способом экстренного реагирования на контакт непривитого ребенка с больным. Такому ребенку одну дозу вакцины необходимо ввести в первые 3 суток после контакта. Даже если прошло более 72 часов после контакта, то все равно стоит провести вакцинацию КПК как можно раньше. Если у ребенка уже есть одна прививка, и он контактировал с больными корью, то независимо от возраста, но не ранее, чем через один месяц от предыдущей дозы КПК, нужно ввести вторую дозу вакцины.



9. Вакцины вызывают аутизм.



Правда: Информация о том, что вакцинация приводит к аутизму, не соответствует действительности. Так, в 1998 году в известном британском медицинском журнале была опубликована статья о связи между вакциной против кори, краснухи, паротита и аутизмом. Но позже выяснилось, что автор статьи - врач Эндрю Уэйкфилд - сфальсифицировал все факты. Его признали виновным в нарушении профессиональной этики, а затем исключили из медицинского реестра Великобритании. Исследования, проведенные после этой публикации Центром контроля и профилактики заболеваний в США, медицинским институтом Национальной академии наук Великобритании и британской Национальной службой здравоохранения, опровергли какую-либо связь между вакциной и возникновением аутизма. К тому же, проведено более десятка исследований, и их результаты опровергают связь между вакцинацией и развитием аутизма.