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05.02.2018  11:56   

Грипп в Харькове: статистика

В Харькове и области растет количество заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями.


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В период с 29 января по 5 февраля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в городе заболели 7497 человек, из них 5396 детей до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 1591 человека. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области вирус сразил 10813 человек, в том числе 7683 детей до 17 лет, что на 2079 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель порогового уровня не превышен ни в одном из районов области. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Критическое приближения показателя заболеваемости к эпидемическому порогу отмечается в Нововодолажском районе. Там зарегистрирован самый высокий по области показатель заболеваемости - 535,75 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель зарегистрирован в Чугуеве - 27,31 на 100 тысяч населения.

Госпитализированы 229 больных, в т.ч. 133 ребенка до 17 лет.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 161 больного с подозрением на грипп и ОРВИ, у двух человек обнаружен вирус гриппа типа В (2,8%). В 41,6% больных выявлен вирус парагриппа, в 38,9% - РС-вирус и в 16,7% - аденовирус.

По состоянию на 5 февраля в области привито 9025 человек, что составляет 14,1% от количества запланированных лиц из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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