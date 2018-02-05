Грипп в Харькове: статистика

В Харькове и области растет количество заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями.
В период с 29 января по 5 февраля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в городе заболели 7497 человек, из них 5396 детей до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 1591 человека. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
В области вирус сразил 10813 человек, в том числе 7683 детей до 17 лет, что на 2079 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель порогового уровня не превышен ни в одном из районов области. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Критическое приближения показателя заболеваемости к эпидемическому порогу отмечается в Нововодолажском районе. Там зарегистрирован самый высокий по области показатель заболеваемости - 535,75 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель зарегистрирован в Чугуеве - 27,31 на 100 тысяч населения.
Госпитализированы 229 больных, в т.ч. 133 ребенка до 17 лет.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 161 больного с подозрением на грипп и ОРВИ, у двух человек обнаружен вирус гриппа типа В (2,8%). В 41,6% больных выявлен вирус парагриппа, в 38,9% - РС-вирус и в 16,7% - аденовирус.
По состоянию на 5 февраля в области привито 9025 человек, что составляет 14,1% от количества запланированных лиц из групп риска.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажн.:
давл.:
ветер: